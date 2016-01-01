فضيحة... عراك بين أستاذ وتلميذ داخل مقهى ينتهي بمخفر الشرطة وهذا هو السبب

تعبيرية

أخبارنا المغربية - جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن خلافا وقع بين تلميذ وأستاذ باحدى مقاهي سوق السبت اقليم الفقيه بن صالح ، تطور إلى تشابك بالأيادي والسب والشتم ، حيث حضرت عناصر الشرطة واقتادتهما إلى المداومة للاستماع إليهما .

وحول الأسباب يقول مصدر كان حاضرا خلال النزاع ، أن التلميذ وجه اتهامات خطيرة للأستاذ ووصفه بأنه بدون حس تربوي ويستغل وظيفته لابتزاز التلاميذ من أبناء الشعب الفقير ، ويفرض عليهم الساعات الاضافية أو أنه سيمنحهم نقطا ضعيفة.

التلميذ يحكي للمواطنين الذين تجمهروا بالمكان خصوصا رواد المقهى ، أن الأستاذ كان دائما يبتزه وطلب منه مبلغا ماليا للدروس الاضافية ، لكن التلميذ رفض وجد واجتهد وحصل على البكالوريا بعرقه ، فعاد ليخبر بذلك الأستاذ وليحرجه أنه ليس له أي فضل عليه في النجاح ، ليتطور جدالهما إلى تشابك بالايدي وسب وشتم ، فصلت بينهما فيه الشرطة ، حيث تدخل البعض من ذوي النيات الحسنة بين الطرفين وأجروا بينهما الصلح.

هذا واستنكر رواد المقهى هذا السلوك الذي يقوم به هذا الأستاذ الذي أصبح معروفا بفرض الساعات الاضافية على تلامذته مقابل النقط والنجاح ، وهو ما يتسبب في تدمر نفسية التلاميذ ويرجع بالتعليم المغربي للوراء.