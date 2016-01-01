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داعشيين مغربيين أمام القضاء الاسباني بتهمة تهديد الملك محمد السادس

بواسطة أخبارنا المغربية 29 دقيقة مضت
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داعشيين مغربيين أمام القضاء الاسباني بتهمة تهديد الملك محمد السادس

أخبارنا المغربية : متابعة

كشفت تقارير اعلامية اسبانية ، أن النيابة العامة الإسبانية طلبت بالحكم على الجهاديين المغربيين مروان بناصر (33 عاما ) و سكينة أبودرار (20 عاما)، بـ7 سنوات سجنا نافذا بتهم تهديد الملك محمد السادس باسم زعيم التنظيم الإرهابي داعش، و كذلك تهديد كل من الرئيس الروسي فلادمير بوتين، و الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند.

و حسب صحيفة " لاراثون " ، يتابع المغربيان اللذان كانا يقيمان في برشلونة و في جزر الكناري على التوالي، قبل اعتقالهما سنة 2015، (يتابعان ) أيضا بتهم احتقار ضحايا الإرهاب، بالإضافة إلى الاستقطاب والتجنيد والدعاية لصالح داعش عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك ربط شبكة من العلاقات مع جهاديين آخرين للقيام باعتداءات إرهابية، اعتمادا على الخلايا النائمة و الذئاب المنفردة.

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