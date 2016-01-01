عصابة تثير الرعب في أحد مسابح مراكش و تصيب رجلي أمن بجروح

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هاجمت عصابة إجرامية، مساء أمس الأحد، رواد المسبح البلدي بمقاطعة سيدي يوسف بن علي و قامت بالاعتداء على رجلي أمن.

و حسب موقع "مراكش الآن"، فإن عناصر العصابة الإجرامية حاولت فرض سطوتها على المسبح البلدي قبل أن يتدخل ضابط شرطة ومساعده ، ما أدى إلى إصابتها بجروح متفاوتة الخطورة بعدما تم استهدافهما بالحجارة.

و جرى نقل رجلي أمن إلى مصحة خاصة لإخضاعهما للعلاج فيما نسقت المصالح الأمنية تدخلها مما قاد إلى اعتقال عنصرين من أفراد العصابة واقتيادهما إلى مقر الدائرة الأمنية قصد تحرير محضر توقيفهما قبل إحالتهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية امن مراكش قصد تعميق البحث معهما وتحديد هوية شركائهما ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضهما أمام النيابة العامة بمحكمة الجنايات بمراكش.