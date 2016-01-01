جريمة بشعة بالعرائش .. شابان ينحران والدهما المسن من الوريد للوريد

أخبارنا المغربية : متابعة

جريمة قتل بشعة قام بها شابان في حق والدهما المسن، حيث عمدا إلى نحره من الوريد إلى الوريد بداخل منزلهما في مدينة العرائش، على خلفية رغبتهما في الاستئثار بأملاكه.

فصول الجريمة وفق موقع " طنجة24 " انكشفت بعدما طالبت دورية تابعة لجهاز الدرك الملكي، في وقت سابق من اليوم، من أحد منفذي العملية، خلال سفره في الطريق الرابطة بين شفشاون والحسيمة، كإجراء عادي، حيث تبين أنه كان في طريقه إلى معبر ميلية المحتلة، بغية الهروب إلى الديار الأوروبية.

هذا، و دفعت حالة الارتباك والتوتر التي انتابت المعني بالأمر، عناصر الدرك الملكي لاستنطاقه، لينهار باكيا ويكشف للمحققين فعلته الشنعاء بمشاركة شقيقه الذي نجح في الفرار عبر معبر باب سبتة المحتلة، وفق ما صرح المتهم لمصالح الدرك الملكي.

و بعد ذلك، قامت مصالح الدرك الملكي التابعة لإقليم الحسيمة بإخطار نظيرتها في العرائش، التي قامت بدورها بإشعار مصالح الأمن، لتقوم هذه الأخيرة بمداهمة المنزل تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم اكتشاف جثة الأب وهو مضرج في بركة من الدماء.

و حلت عناصر الشرطة والوقاية المدنية بمنزل الضحية حيث جرى نقله الى قسم الاموات التابع للمستشفى الاقليمي بالعرائش، فيما سيتم ترحيل المتهم من طرف عناصر الدرك الملكي من منطقة اساكن صوب مفوضية امن العرائش للتحقيق معه في ملابسات هذه الجريمة التي هزت مدينة العرائش.