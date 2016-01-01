فاجعة طرقية جديدة بالرشيدية وحصيلة القتلى والجرحى ثقيلة
لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرون بجروح، حالة 11 منهم خطيرة، في حادثة سير وقعت، صباح اليوم الثلاثاء، على مستوى الجماعة القروية الخنك بالطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين الرشيدية ومكناس.
وعلم لدى السلطات المحلية أن الحادثة نجمت عن اصطدام بين شاحنة كبيرة وحافلة لنقل الركاب كانت قادمة من مدينة فاس في اتجاه الرشيدية.
وفور علمها بالحادث، عبأت السلطات المحلية والوقاية المدنية كافة الوسائل اللوجيستية لنقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي مولاي علي الشريف لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما تم إيداع جثث الضحايا بمستودع الأموات.
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