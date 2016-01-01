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قرويون بتاونات يعيشون ليلة رعب ويخلون مساكنهم بعد اقتراب حريق غابوي مهول منهم

بواسطة أخبارنا المغربية 33 دقيقة مضت
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صورة الحادث صورة الحادث

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

ليلة بيضاء مرعبة تلك التي عاشها عدد من المواطنين القاطنين بجماعة الرتبة القروية بتاونات بعدما اندلع حريق غابوي مهول بغابات جبال بني زروال ليقترب من دواويرهم شيئا فشيئا مما دفع العشرات إلى إخلائها .

هذا وقد تسببت النيران في انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، كما أدى الدخان الكثيف الذي غطى المنطقة إلى تسجيل حالات اختناق في صفوف الساكنة القريبة من مكان الحريق.

للإشارة فإن الحريق لازال مشتعلا ولم تتم السيطرة عليه بشكل كامل بعد رغم تجنيد السلطات المحلية والوقاية المدنية والمياه والغابات لكافة عناصرها.

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