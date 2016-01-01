تحذير بالفيديو...رجال شرطة مزورين يسرقون 14 أسرة من الجالية القادمة إلى المغرب عبر فرنسا

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

نشر مهاجر مغربي وصل للتو إلى المغرب شريط فيديو يوثق لمحاولة السرقة التي تعرض لها على يد عصابة فرنسية تنتحل صفة رجال شرطة وذلك في أحد مقاطع الطريق السيار.

العصابة كانت تضع فوق سقف السيارة صفارة إنذار مضيئة شبيهة بالتي تستعملها الشرطة الفرنسية، كما أن السائق الذي كان يسير قريبا من سيارة الضحية كان يحمل بيده شارة أمنية مزيفة ويأمر السيارة بالتوقف، إلا أن المهاجر المغربي ارتاب في الأمر ورفض الامتثال للتعليمات مؤكدا لمخاطبه أنه لن يتوقف إلى عند الوصول إلى محطة البنزين القادمة.

هذا وقد أبلغ الناجي من الفخ الشرطة الفرنسية فور توقفه في باحة الاستراحة المعتمدة وأراهم الفيديو حيث أكدوا له أنهم توصلوا ب 14 بلاغا من أفراد الجالية المغربية التي عبرت الطريق السيار المذكور يفيد تعرضهم لعملية سرقة بهذه الخدعة.