إيقاف "ملتح" متلبسا بالتحرش بصديقة زوجته بخريبكة

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نورالدين ثلاج من خريبكة

نجحت عناصر الشرطة القضائية بخريبكة، أمس الإثنين 17 يوليوز، في الإيقاع برجل ملتح، متلبسا بالتحرش الجنسي بصديقة زوجته.

وجاء توقيف الملتحي بعدما نصب له كمين محكم من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف وكيل الملك، تم من خلاله الاتفاق مع الضحية لاستدراجه، وهو ما انتهى بتوقيفه وحجز هاتفه النقال الذي كان يستخدمه في التحرش بالضحية ويبعث منه صورا إباحية لإغرائها.

و وفق مصادر الجريدة، فإن الضحية صديقة زوجة الموقوف، وتتابعان معا دروسهما بكتاب قرآني، حيث عمد إلى هاتف زوجته وأخذ رقم الضحية وبدأفي التحرش بها إلى أن تم توقيفه متلبسا، واقتياده إلى مركز الشرطة للتحقيق معه في المنسوب إليه، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة.