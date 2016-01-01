خلاف بين شباب قبيلتين حول عرس ينتهي بجريمة قتل والدرك يعنقل 9 متهمين

أخبارنا المغربية - جمال مايس

تحول عرس بقبيلة شعراني التابعة لكطاية قصبة تادلة إلى مآساة ، حيث تشجار مجموعة من شبان القبيلة مع شبان ينتمون لقبيلة تابعة لتكزيرت بني ملال ، وتراشقوا بالحجارة بعدما لعبت الخمرة في عقولهم ، ليتناول أحدهم عصا ويصيب بها شاب بضربتين على مستوى رأسه ، ويتركه رفقة الاخرين مدرجا في دمائه ويلوذون بالفرار.

صبيحة الغذ عثر أحد الأطفال على الضحية مستلقيا على الأرض وفي حالة غيبوبة ، ليتم ربط الاتصال برجال الدرك الملكي لفرياطة الذين مشطوا مسرح الجريمة ونقلوا المصاب المجهول الهوية الى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، ورقد بقسم الانعاش ليوم واحد ، ليفارق الحياة متأثرا بجروحه الخطيرة .

وبعدما شاع الخبر ، توجهت أسرة الضحية الى مستودع الأموات ببني ملال ، وتعرفت على ابنها المتوفى ، لتبدأ تحقيقات الدرك الملكي في اتجاه أصدقاء الراحل ، وفي ظرف وجيز تمكنوا من فك خيوط الجريمة ، واعتقلوا 9 أشخاص بينهم المتهم الرئيسي في قتل الشاب بالعصا ، ووضعوا الجميع تحت تدابير الحراسة النظرية وسيتم عرضهم على جنايات بني ملال بتهم تتعلق بالسكر العلني والضرب والجرح المفضي الى الموت الغير العمد ، فيما ستوجه تهمة القتل العمد للمشتبه الرئيسي الذي له سوابق عدلية متعددة بينها التغرير بقاصر والسرقة .