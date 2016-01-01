خلاف بين شباب قبيلتين حول عرس ينتهي بجريمة قتل والدرك يعنقل 9 متهمين
أخبارنا المغربية - جمال مايس
تحول عرس بقبيلة شعراني التابعة لكطاية قصبة تادلة إلى مآساة ، حيث تشجار مجموعة من شبان القبيلة مع شبان ينتمون لقبيلة تابعة لتكزيرت بني ملال ، وتراشقوا بالحجارة بعدما لعبت الخمرة في عقولهم ، ليتناول أحدهم عصا ويصيب بها شاب بضربتين على مستوى رأسه ، ويتركه رفقة الاخرين مدرجا في دمائه ويلوذون بالفرار.
صبيحة الغذ عثر أحد الأطفال على الضحية مستلقيا على الأرض وفي حالة غيبوبة ، ليتم ربط الاتصال برجال الدرك الملكي لفرياطة الذين مشطوا مسرح الجريمة ونقلوا المصاب المجهول الهوية الى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، ورقد بقسم الانعاش ليوم واحد ، ليفارق الحياة متأثرا بجروحه الخطيرة .
وبعدما شاع الخبر ، توجهت أسرة الضحية الى مستودع الأموات ببني ملال ، وتعرفت على ابنها المتوفى ، لتبدأ تحقيقات الدرك الملكي في اتجاه أصدقاء الراحل ، وفي ظرف وجيز تمكنوا من فك خيوط الجريمة ، واعتقلوا 9 أشخاص بينهم المتهم الرئيسي في قتل الشاب بالعصا ، ووضعوا الجميع تحت تدابير الحراسة النظرية وسيتم عرضهم على جنايات بني ملال بتهم تتعلق بالسكر العلني والضرب والجرح المفضي الى الموت الغير العمد ، فيما ستوجه تهمة القتل العمد للمشتبه الرئيسي الذي له سوابق عدلية متعددة بينها التغرير بقاصر والسرقة .
شاشة أخبارنا
فاجعة طرقية جديدة بالرشيدية وحصيلة القتلى والجرحى ثقيلة
لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرون بجروح، حالة 11 منهم خطيرة، في حادثة سير وقعت، صباح اليوم الثلاثاء، على مستوى الجماعة القروية الخنك بالطريق ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟