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اصطدام عنيف بين سيارتين ودراجة نارية يسفر عن مصرع شخص ونقل الاخرين للمستعجلات

بواسطة أخبارنا المغربية 44 دقيقة مضت
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اصطدام عنيف بين سيارتين ودراجة نارية يسفر عن مصرع شخص ونقل الاخرين للمستعجلات

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن حادثة سير خطيرة وقعت ليلة الاثنين الثلاثاء في طريق الموت المعروفة بكثرة الحوادث المميتة بين سوق السبت ودار الشمس اقليم الفقيه بن صالح ، حيث وقع اصطدام عنيف بين سيارة خفيفة وسيارة فلاحية ودراجة نارية ، أسفر عن وفاة راكب الدراجة على الفور وبعين المكان ، فيما نجا ركاب السيارتين من الموت وتم نقلهم الى المستعجلات وحالتهم لا تدعو للقلق.

وحلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي وتم فتح التحقيق ومعاينة الحادثة الخطيرة ، وذلك لتحديد المسؤوليات.

جدير بالذكر أن الطريق بين دار الشمس وسوق السبت اصبحت نقطة سوداء وتحصد في كل مرة ضحايا وقتلى.

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