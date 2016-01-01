مؤلم...سيارة تدهس عجوز وترديها قتيلة على الفور
أخبارنا المغربية - جمال مايس
وقعت ليلة الاثنين الثلاثاء بفم العنصر اقليم بني ملال حادثة سير خطيرة ، حيث كانت سيدة مسنة بصدد عبور الطريق ، فلم تنتبه لقدوم سيارة من الاتجاه المقابل ، لتدهسها وتصيبها بجروح خطيرة عجلت بوفاتها على الفور.
وحلت بعين المكان السلطات المحلية والدرك الملكي ، وتمت معاينة الحادثة ، فيما نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات ببني ملال.
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