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مؤلم...سيارة تدهس عجوز وترديها قتيلة على الفور

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مؤلم...سيارة تدهس عجوز وترديها قتيلة على الفور

أخبارنا المغربية - جمال مايس

وقعت ليلة الاثنين الثلاثاء بفم العنصر اقليم بني ملال حادثة سير خطيرة ، حيث كانت سيدة مسنة بصدد عبور الطريق  ، فلم تنتبه لقدوم سيارة من الاتجاه المقابل ، لتدهسها وتصيبها بجروح خطيرة عجلت بوفاتها على الفور.

وحلت بعين المكان السلطات المحلية والدرك الملكي ، وتمت معاينة الحادثة ، فيما نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات ببني ملال.

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