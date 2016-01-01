هيبة المخزن في مهب الريح : منحرفون بالقنيطرة يهاجمون دورية للتدخل السريع ( الصور )

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

نقلت صفحة " مرصد القنيطرة " الفيسبوكية قبل لحظات صورا مثيرة جدا وصادمة ، تظهر من خلالها منحرفين بحي " البوسطة " بديور المخزن يهاجمون دورية للتدخل السريع بواسطة هراوات وأسلحة بيضاء .

وبحسب إدارة الصفحة ، فإن هذه الظاهرة استفحلت بشكل لافت بالقنيطرة خلال الأيام الأخيرة، سيما بعد تعرض ضابط أمن تابع للدائرة الثامنة لإعتداء بحي لابيطا ، و بعده الاعتداء على ضابط أمن بنفس الدائرة في حي بام ومحاولة الاعتداء على رئيس الدائرة التاسعة بطريق عين السبع.