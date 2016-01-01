تطورات جديدة في قضية التريبورتور الذي قتل طفلا وأرسل آصدقاءه إلى المستعجلات بطنجة
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
أكدت مصادر مطلعة أن السلطات الأمنية بطنجة تمكنت اليوم من إلقاء القبض على سائق الدراجة ثلاثية العجلات "تريبورتور" والذي تسبب أول أمس في مقتل طفل وإصابة 5 آخرين بشكل بليغ عندما كان يقلهم نحو أحد شواطئ المدينة.
ذات المصادر قالت أن السائق فر إلى وجهة مجهولة بمجرد ارتطامه بالجدار وانقلاب التريبورتور ، إذ أدرك ما ينتظره عندما رآى الضحية القاصر وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة على الأرض وباقي الركاب ينزفون دما من رؤوسهم.
تحريات الشرطة مكنت من تحديد هوية صاحب الدراجة ليجري تعقبه إلى أن تم الإيقاع به.
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