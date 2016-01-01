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النيران تأتي على مركز للتدليك بشكل شبه كامل بأكادير وهذه هي الحصيلة

بواسطة أخبارنا المغربية 23 دقيقة مضت
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النيران تأتي على مركز للتدليك بشكل شبه كامل بأكادير وهذه هي الحصيلة

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

قالت مصادر محلية من أكادير أن مركزا معروفا للتدليك احترق بشكل شبه كامل صباح اليوم بعدما اندلعت ألسنة اللهب داخل بشكل مفاجئ.

وأضافت المصادر أن بعض الشهود من العاملين أكدوا أن النيران نشبت أولا بسخان ماء موجود بمرآب الفندق الذي يقع داخله مركز التدليك، لتنتقل النيران بسرعة إلى أجزاء أخرى من البناية بسبب تواجد مواد قابلة للاشتعال .

هذا وقد تسبب الحريق في خسائر مادية وصفت بالفادحة بينما لم يصب لحسن الحظ أحد من العاملين جراء الحادث.

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