مبتزو واد زم ينقلون "خبراتهم" إلى المضيق وهذه هي التفاصيل

تطوان : سعيد المهيني

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بتراب عمالة المضيق الفنيدق أن عناصر المنطقة الإقليمية للأمن للمضيق، تمكنت مساء أمس الاثنين 17 يوليوز 2017 من تفكيك عصابة إجرامية تنشط عبر التراب الوطني في مجال التهديد والابتزاز عبر الانترنيت، وأوقفت خمسة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم مابين 21 و 29 سنة، ينحدر أربعة منهم من مدينة واد زم فيما الآخر ينحدر من مدينة الفنيدق.

وسبق لعناصر الشرطة بمرتيل قد أن أوقفت أحد المشتبه فيهم، الذي تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث صادرة عن لفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل جرائم متعلقة بالانترنيت، قبل أن يتم توقيف باقي شركائه بعد استدراجهم إلى مدينة المضيق.

هذا ومكنت عمليات التفتيش بمنزلهم بحي الواد بالفنيدق من حجز ثلاثة حواسيب محمولة من أنواع مختلفة تستعمل في عمليات التهديد والابتزاز عبر الانترنيت.

بتعليمات من النيابة العامة بتطوان، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بنفس المدينة.