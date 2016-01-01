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بعد 3 أيام من البحث المكثف، شرطة فاس تنجح في "اصطياد" سجينين فرا من داخل قاعة المحكمة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بعد 3 أيام من البحث المكثف، شرطة فاس تنجح في "اصطياد" سجينين فرا من داخل قاعة المحكمة

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

بفضل التحريات الكثيفة والمعمقة التي باشرتها منذ 3 أيام، نجحت عناصر الأمن بفاس في الإيقاع باثنين من المعتقلين الثلاثة الذين تمكنوا من الفرار من داخل بناية المحكمة الابتدائية بفاس قبيل عرضهم على النيابة العامة.

وقالت مصادر أمنية أنه تم رصد المبحوث عنهما داخل محطة القطار بفاس، إذ يبدو أنهما كان على وشك الفرار نحو وجهة أخرى.

هذا ولازال البحث جاريا عن الفار الثالث والذي لم يظهر له أثر لحدود الساعة.

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