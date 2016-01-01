بالفيديو... شاهد مول "تراكتور" كيف أبهر المواطنين وغامر بنفسه لاخماد حريق مهول بطريقة بطولية

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

تداول فيسبوكيين فيديو يظهر فيه شخص يقود جرار ، ويحاول اخماد النيران المشتعلة بأشجار الزيتون والرمان ، والتي اتت على هكتارات شاسعة بامغيلة ببني ملال.

صاحب التراكتور قام أول أمس بعمل بطولي أبهر المواطنين الذين تابعوا أطوار احتراق الأشجار بفعل النيران ، وكيف أن البطل يحرث جوانب المنطقة في محاولة منه لمنع النار من الانتشار ، وذلك في انتظار حضور الوقاية المدنية بعين المكان بعد تأخرها لمدة من الوقت.

فيسبوكيين تداولوا فيديو يوثق لحظات العمل البطولي لصاحب تراكتور ونوهوا به ، واعتبروه بطلا حقيقيا استطاع تجنيب كارثة الحريق الذي كاد ينتقل لباقي الحقول الفلاحية وبعض المنازل المجاورة.