بالفيديو... شاهد مول "تراكتور" كيف أبهر المواطنين وغامر بنفسه لاخماد حريق مهول بطريقة بطولية
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
تداول فيسبوكيين فيديو يظهر فيه شخص يقود جرار ، ويحاول اخماد النيران المشتعلة بأشجار الزيتون والرمان ، والتي اتت على هكتارات شاسعة بامغيلة ببني ملال.
صاحب التراكتور قام أول أمس بعمل بطولي أبهر المواطنين الذين تابعوا أطوار احتراق الأشجار بفعل النيران ، وكيف أن البطل يحرث جوانب المنطقة في محاولة منه لمنع النار من الانتشار ، وذلك في انتظار حضور الوقاية المدنية بعين المكان بعد تأخرها لمدة من الوقت.
فيسبوكيين تداولوا فيديو يوثق لحظات العمل البطولي لصاحب تراكتور ونوهوا به ، واعتبروه بطلا حقيقيا استطاع تجنيب كارثة الحريق الذي كاد ينتقل لباقي الحقول الفلاحية وبعض المنازل المجاورة.
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