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هكذا تم اعتقال ثلاثيني في مراكش حاول اغتصاب طفل بإحدى الضيعات

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هكذا تم اعتقال ثلاثيني في مراكش حاول اغتصاب طفل بإحدى الضيعات

أخبارنا المغربية : متابعة

قامت عناصر الضابطة القضائية لدرك مركز سيدي المختار، مساء يوم أمس الاثنين ، باعتقال ثلاثيني متهم بمحاولة اغتصاب قاصر.

و أوضح موقع "مراكش الآن" ، أن المتهم غرر في البداية بالقاصر واستطاع استدراجه إلى خارج مركز سيدي المختار في اتجاه إحدى الضيعات بطريق الصويرة، وحاول الاعتداء عليه، إلا أن القاصر لحظة بدأ المتهم بتلمس مناطق حساسة من جسده أدرك موضوع الاستدراج مقابل المال فلاذ بالفرار بعد أن افلت من قبضة المتهم.

 و تقدم والد القاصر بشكاية في الموضوع لدى عناصر الدرك الملكي، وتم بعدها الاستماع للقاصر وقدم مواصفات دقيقة حول المتهم، وهو الأمر الذي سهل عملية البحث على عناصر الدرك التي استطاعت إيقافه بمركز الجماعة، وتم اقتياده إلى مقر الدرك الملكي بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، وتم الاستماع لأقواله في انتظار استكمال التحقيق معه وتقديمه أمام أنظار النيابة العامة.

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