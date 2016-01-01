مليلية المحتلة تخرج للتضامن مع "حراك الريف" و المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين

أخبارنا المغربية : متابعة

نظمت مسيرة احتجاجية بمدينة مليلية المحتلة، مساء أمس الثلاثاء، للتضامن مع مطالب حراك الريف .

و طالب مئات المحتحين بإطلاق سراح المعتقلين و في مقدمتهم قادة الحراك ناصر الزفزافي و سليمة زياني التي تعاني منذ اعتقالها كما أن حالتها الصحية تدهورت عقب انخراطها في الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلنه معتقلو الحراك ابتداء من يوم الإثنين 17 يوليوز.

و رفع المحتجون شعارات من قبيل "يا مخزن حذار كلنا الزفزافي"، و"يا مخزن يا جبان شعب الريف لا يهان"، و"هي كلمة واحدة هاد الدولة فاسدة"، و"الحرية الحرية للمعتقلين".