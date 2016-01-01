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جزار يزهق روح شاب بإقليم سيدي افني وهذه هي التفاصيل

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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جزار يزهق روح شاب بإقليم سيدي افني وهذه هي التفاصيل

أخبارنا المغربية ــ أحمد الهيلالي

إهتزت جماعة تيغيرت التابعة لإقليم سيدي إفني قبل قليل على وقع جريمة قتل بشعة بطلها "جزاز" بعد أن وجه طعنات قاتلة لشاب في مقتبل العمر.

ووفق مصادر "أخبارنا المغربية" فتفاصيل الحادث تعود إلى نشوب خلاف بين شخص يشتغل كجزار وشاب بجماعة تيغيرت حول عقار تطور الأمر إلى تبادل الضرب بينهما الشيء الذي جعل "الجزار" يستل سكين من الحجم الكبير ويوجه به طعنات قاتلة كانت كفيلة بإزهاق روح الضحية ليفر إلى وجهة مجهولة.

هذا وفور علمها بالحادث إستنفرت مصالح الدرك الملكي مختلف أجهزتها للوصول للجاني الذي ما يزال في حالة فرار وحررت في حقه مذكرة بحث وطنية.

 
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