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مثير : طبيب يجري عملية ترميم كسر بقضبان حديدية مستعملة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مثير : طبيب يجري عملية ترميم كسر بقضبان حديدية مستعملة

أخبارنا المغربية 

كشفت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن طبيبا يشتغل في القطاع العمومي بالدار البيضاء أجرى عملية ترميم كسر بقضبان حديدية مستعملة.

ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى الطبيب المذكور للمرة الثانية بعد أن سبق للجنة طبية مختصة أن استمعت إليه منذ أسابيع. 

 وفي السياق ذاته أكد عبد الكبير البهلولي، ابن الضحية في تصريح للجريدة، أن مسؤولي مصحة الضمان الاجتماعي التي ارتكب فيها الخطأ الطبي الذي تعرضت له والدته استمعوا إليه وطلبوا منه الوثائق والتقارير الطبية التي تؤكد أن الدعامات الحديدية التي زرعت لوالدته لمعالجة كسر في الحوض كانت مستعملة ولا يمكن إعادة استعمالها.

 
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