بالفيديو : البحث عن عناصر عصابة إجرامية خطيرة ابتكرت طريقة جديدة في السرقة بالعنف
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " من مواطن رفض الكشف عن هويته ، بشريط فيديو ، رصده عبر عدسة هاتفه النقال ، يوثق لعملية مطاردة قام بها مواطنون من أجل إيقاف عصابة إجرامية تنشط في مجال السرقة بالعنف ، عبر سيارة من نوع " ميتسوبيتشي " صنف " بيكوب "، تعمل على الاستفراد بضحاياها ، قبل أن تقوم بسلبهم كل ما بحوزتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض .
وبحسب تصريح موثق الشريط ، فقد أكد لنا هذا الأخير أن عناصر هذه العصابة قاموا بالاعتداء على شخصين كانا على متن دراجة نارية على مستوى الطريق الساحلي بين الهرهورة و الرباط ، قبل أن يلوذوا بالفرار عقب افتضاح أمرهم ، لكن مواطنين أصروا على تعقبهم ، بينهم موثق الفيديو الذي تمكن من رصد هوية أحد عناصر العصابة ، الذي عمد بدوره إلى إخفاء ترقيم السيارة كما يظهر الشريط .
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