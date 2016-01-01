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بالفيديو : البحث عن عناصر عصابة إجرامية خطيرة ابتكرت طريقة جديدة في السرقة بالعنف

بواسطة أخبارنا المغربية 3 دقيقة مضت
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بالفيديو : البحث عن عناصر عصابة إجرامية خطيرة ابتكرت طريقة جديدة في السرقة بالعنف

 

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " من مواطن رفض الكشف عن هويته ، بشريط فيديو ، رصده عبر عدسة هاتفه النقال ، يوثق لعملية مطاردة قام بها مواطنون من أجل إيقاف عصابة إجرامية تنشط في مجال السرقة بالعنف ، عبر سيارة من نوع " ميتسوبيتشي " صنف " بيكوب "، تعمل على الاستفراد بضحاياها ، قبل أن تقوم بسلبهم كل ما بحوزتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض .

وبحسب تصريح موثق الشريط ، فقد أكد لنا هذا الأخير أن عناصر هذه العصابة قاموا بالاعتداء على شخصين كانا على متن دراجة نارية على مستوى الطريق الساحلي بين الهرهورة و الرباط ، قبل أن يلوذوا بالفرار عقب افتضاح أمرهم ، لكن مواطنين أصروا على تعقبهم ، بينهم موثق الفيديو الذي تمكن من رصد هوية أحد عناصر العصابة ، الذي عمد بدوره إلى إخفاء ترقيم السيارة كما يظهر الشريط .

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