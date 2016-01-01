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فـاجعة .. انهيار أحد المنازل القديمة بالرباط يخلف ضحايا و جرحى

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 30 دقيقة مضت
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فـاجعة .. انهيار أحد المنازل القديمة بالرباط يخلف ضحايا و جرحى

لقي عامل بناء مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، أمس الثلاثاء، في حادث انهيار منزل بحي العكاري بالرباط، حسب ما علم لدى السلطات المحلية.

 

وأفادت المصادر ذاتها بأن الحادث وقع بعد زوال أمس عندما كان عمال البناء يقومون بأشغال إصلاح أحد المنازل القديمة، مما أدى إلى انهيار المنزل ومصرع أحد العمال في الحال، فيما اصيب ثلاثة عمال بجروح، حالة واحد منهم حرجة.

 

وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بن سينا لتلقي العلاجات، فيما نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمدينة. كما تم فتح تحقيق من قبل السلطات المختصة لتحديد والوقوف على ملابسات الحادث.

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