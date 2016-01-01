الأمن يفك لغز جريمة مركبة استهدفت مواطنا أجنبيا بالصويرة

تمكنت مصالح الأمن بالمنطقة الإقليمية لأمن الصويرة، مؤخرا، من إيقاف شخصين، بعد تعرض مواطن أجنبي للسرقة بداخل محل إقامته بهذه المدينة.



وأوضح بلاغ لولاية أمن مراكش، أن مصالح الأمن بالمنطقة الإقليمية لأمن الصويرة تمكنت من فك لغز جريمة مركبة اقترن فيها فعل السرقة المشددة وإخفاء أشياء متحصلة منها بمحاولة القتل باستعمال السلاح الأبيض كان قد تعرض لها أجنبي بداخل محل إقامته بمدينة الصويرة قبل أن يضع شكايته لدى مصالح الأمن بذات المدينة.



وأضاف المصدر ذاته، أنه فور تلقي الشكاية باشرت مصالح الأمن تحريات معمقة اعتمادا على طرائق ووسائل البحث التقني والعلمي مكنتها من تحديد هوية الجانيين اللذين تبين أن أحدهما على سابق معرفة بالضحية حيث تأتى إيقافهما بمدينة الدار البيضاء بعد التنسيق مع مصالح الأمن بهذه الأخيرة، كما تم استرجاع جزء من المسروقات.



وقد مكن البحث المعمق والمستفيض الذي خضع له الظنينين إلى كشف هوية مشارك ثالث سهل عملية بيع أشياء متحصلة من السرقة مع علمه بذلك حيث تم إيقافه كذلك.



وأشار المصدر نفسه، إلى أنه وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة تم وضع المعنيين بالأمر تحت الحراسة النظرية حيث تم تقديمهم أمامها بعد استيفاء الإجراءات المسطرية في الموضوع.