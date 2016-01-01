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سقوط عصابة الأسلاك النحاسية في قبضة أمن الدار البيضاء

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 18 دقيقة مضت
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سقوط عصابة الأسلاك النحاسية في قبضة أمن الدار البيضاء

 تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، من توقيف سبعة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في كونهم ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية المخصصة للبنية التحتية لشبكة الاتصالات.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم كانوا يتقمصون دور مستخدمين مكلفين بأشغال صيانة شبكة الاتصالات، حيث يرتدون صدريات وخوذات رأس، ثم يعمدون إلى قطع الأسلاك النحاسية وسحبها باستعمال سيارات خاصة بهدف الاستيلاء عليها وإعادة ترويجها، وهو ما ألحق أضرارا مادية بالبنية التحتية لشبكة الاتصالات بعدة مناطق بمدينة الدار البيضاء.

وأضاف أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز أربع سيارات ودراجة نارية، وصدريات وخوذات رأس، بالإضافة إلى أسلاك نحاسية متحصلة من عمليات السرقة.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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