رجل أمن يصاب بشكل بليغ بعدما دهسته سيارة بالدار البيضاء

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أخبارنا المغربية : العربي المرضي

قال شهود عيان أن شرطي مرور عامل بالدار البيضاء أصيب زوال اليوم بشكل بليغ بعدما تعرض للدهس من طرف سيارة على مستوى شارع الزرقطوني.

ووفقا لذات المصادر، فإن الحادث وقع بعدما حاول سائق السيارة الابتعاد عن الطريق لإفساح المجال لسيارة إسعاف بالمرور لكنه صدم الشرطي بقوة.

هذا وحضرت سيارة إسعاف من أجل نقل الضحية إلى المستشفى، إذ كان ينزف بشكل كبير من رأسه.