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هولاندا توافق على تمتيع بارون المخدرات شعو بالسراح المؤقت، لكن بشروط

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هولاندا توافق على تمتيع بارون المخدرات شعو بالسراح المؤقت، لكن بشروط

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

كشفت تقارير إعلامية صادرة اليوم أن البرلماني السابق وبارون المخدرات المغربي الفار إلى هولاندا سيغادر سجنه الاحتياطي في غضون الأيام القليلة القادمة بعد موافقة القضاء هناك على طلب دفاعه القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت.

ووفقا لذات التقارير، فإن شعو سيكون مجبرا على ارتداء السوار الإلكتروني وكذا الحضور مرة كل الأسبوع إلى مركز الشرطة للخضوع للمراقبة،.

هذا ومن المنتظر أن نعقد أولى جلسات الاستماع إلى شعو من طرف القضاء الهولندي في 26 من شتنبر المقبل.

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