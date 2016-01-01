بالفيديو: "مسخوط" يعتدي على والديه بالكلام الفاحش من أجل الحصول على المال

أخبارنا المغربية

تناقلت عدة صفحات مغربية على الفايسبوك شريط فيديو صادم لشاب يسب والده من أجل الحصول على المال.

و خلف الفيديو صدمة قوية لدى كل من شاهده، خاصة و أن الشاب ألح على والده طلب المال، في حين يرد الأب بعبارة "الله غالب"، بينما التزمت الأم التي حضرت الواقعة الصمت .