الدرك الملكي يضع حدا لنشاط "بزناس" موضوع 17 مذكرة بحث وطنية
أخبارنا المغربية : جمال مايس
علمت "أخبارنا" أن دورية للدرك الملكي لفرياطة اقليم بني ملال ، تمكنت من وضع كمين محكم لشخص من ذوي السوابق القضائية وصادرة في حقه 17 مذكرة بحث وطنية ، ويعد من أخطر مروجي المخدرات بالمنطقة.
ووفق ذات المصدر فرجال الدرك الملكي وضعوا الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية ، وبعد استكمال التحقيق معه جرى عرضه على أنظار العدالة التي ستقول كلمتها في حقه .
هذا وتشيد فعاليات من ساكنة تكزيرت وفرياطة بحنكة رجال الدرك الملكي وتعاملهم الصارم مع مروجي الماحيا والمخدرات ، خصوصا فكهم مؤخرا لخيوط جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب عشريني ، واعتقالهم ل9 أشخاص متهمين بينهم المتهم الرئيسي بالقتل.
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