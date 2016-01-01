الدرك الملكي يضع حدا لنشاط "بزناس" موضوع 17 مذكرة بحث وطنية 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

علمت "أخبارنا" أن دورية للدرك الملكي لفرياطة اقليم بني ملال ، تمكنت من وضع كمين محكم لشخص من ذوي السوابق القضائية وصادرة في حقه 17 مذكرة بحث وطنية ، ويعد من أخطر مروجي المخدرات بالمنطقة.

ووفق ذات المصدر فرجال الدرك الملكي وضعوا الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية ، وبعد استكمال التحقيق معه جرى عرضه على أنظار العدالة التي ستقول كلمتها في حقه .

هذا وتشيد فعاليات من ساكنة تكزيرت وفرياطة بحنكة رجال الدرك الملكي وتعاملهم الصارم مع مروجي الماحيا والمخدرات ، خصوصا فكهم مؤخرا لخيوط جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب عشريني ، واعتقالهم ل9 أشخاص متهمين بينهم المتهم الرئيسي بالقتل.