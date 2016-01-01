بالفيديو... حادثتين خطيرتين على المباشر والساكنة تطالب بعلامات التشوير

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أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤلم يوثق لحظات لحادثتين خطيرتين بنفس الطريق قيل أنها تتواجد بطريق بسوق السبت اقليم الفقيه بن صالح ، الأولى وقعت بين دراجة نارية وسيارة خفيفة ، والثانية لسيارة بضائع اصطدمت بعمود كهرباء.

فيسبوكيين طالبوا السلطات بوضع علامات التشوير لتحديد السرعة وعلامة قف أو وضع حدبات للحد من هذه الحوادث التي تتكرر في كل مرة .