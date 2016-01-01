بالفيديو... حادثتين خطيرتين على المباشر والساكنة تطالب بعلامات التشوير
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤلم يوثق لحظات لحادثتين خطيرتين بنفس الطريق قيل أنها تتواجد بطريق بسوق السبت اقليم الفقيه بن صالح ، الأولى وقعت بين دراجة نارية وسيارة خفيفة ، والثانية لسيارة بضائع اصطدمت بعمود كهرباء.
فيسبوكيين طالبوا السلطات بوضع علامات التشوير لتحديد السرعة وعلامة قف أو وضع حدبات للحد من هذه الحوادث التي تتكرر في كل مرة .
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