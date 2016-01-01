هذا موعد انعقاد الجلسة المتعلقة بترحيل سعيد شعو نحو المغرب

أكد بلاغ لوزارة الأمن والعدالة الهولندية، اليوم الأربعاء، أن الجلسة المتعلقة بترحيل المدعو سعيد شعو نحو المغرب، والذي تم إلقاء القبض عليه من طرف السلطات الهولندية نهاية يونيو الماضي على إثر مذكرتي اعتقال دوليتين أصدرهما القضاء المغربي، ستنعقد في 26 شتنبر المقبل.



وذكر ذات المصدر أن المتهم كان قد اعتقل بتهمة " تهريب المخدرات، والفساد، وتكوين والانتماء إلى منظمة إجرامية " و" كان أيضا موضوع بحث من طرف المصالح القضائية الهولندية ".



وأكد البلاغ أن محكمة زيلاند برابون الغربية قررت " تعليق الاعتقال من أجل الترحيل تحت شروط صارمة، تتعلق بالأساس بالمراقبة الإلكترونية وضرورة الحضور " مشيرا إلى أن مسطرة الترحيل لم يتم إغلاقها وسيتم استئنافها ".



وكانت السلطات الهولندية قد أعلنت في 29 يونيو الأخير أنها ألقت القبض على المدعو سعيد شعو وهو مهرب مخدرات معروف من أصول مغربية مقيم بهولندا.