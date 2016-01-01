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رئيسة جماعة يجر نشطاء تنسيقية شباب التغيير إلى المحكمة

بواسطة أخبارنا المغربية 4 دقيقة مضت
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رئيسة جماعة يجر نشطاء تنسيقية شباب التغيير إلى المحكمة

 

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

لم يمهل رجال الدرك بكلميم نشطاء تنسيقية شباب التغيير من أجل التنمية والكرامة بجماعة تيمولاي إقليم كليميم طويلا، ليوجهوا لهم استدعاءات تدعوهم للمثول بشكل مستعجل لدى السرية، وذلك على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظموها إمام مقر الجماعة، الأسبوع الفارط، للمطالبة بوقف التلاعب بالوعاء العقاري للثانوية التأهيلية وتحقيق الملف المطلبي المشروع للساكنة .

التنسيقية، وفي بيان لها تتوفر أخبارنا على نسخة منه، نددت بهذا الأسلوب الرامي إلى تخويف وترهيب الساكنة من طرف رئيسة الجماعة، التي تقدمت بشكاية لدى وكيل محكمة كليميم الإبتدائية.

وأضاف البيان أنه بدل محاورة الساكنة والوقوف على مطالبها المشروعة، اختارت رئيسة الجماعة أسلوب الترهيب والتخويف وهوما يتماشى مع ماأسماه ذات البيان بالمقاربة الأمنية للدولة المغربية، ويتنافى مع الحق في التظاهر السلمي المنصوص عليه في الدستور.

وأكدت التنسيقية في ذات البيان عن عزم أعضائها مواصلة المعركة النضالية وتشبثهم بمطالب الساكنة المشروعة، محملة السلطة المحلية والمجالس المنتخبة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حال عدم التوقف عن استفزاز وترهيب ومتابعة نشطاء ومناضلي التسيقية .

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