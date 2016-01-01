في حملة تطهير واسعة، إيقاف مسؤولين أمنيين كبار بتطوان والمضيق الفنيدق و 17 موظف أمن

تطوان : سعيد المهيني

أمر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط أمس الأربعاء 19 يوليوز 2017 بإيقاف المدعو" ق.س.ق" نائب رئيس الهيئة الولائية للشرطة القضائية السابق بتطوان وعميد ممتاز سابق بعمالة المضيق الفنيدق و17 موظف شرطة بتهم تتعلق بالإتجار في المخدرات وافشاء السر المهني و التستر وتقديم الدعم لاباطرة المخدرات.

وقد تمت إحالة المتهمين سجن الزاكي بسلا في انتظار استكمال التحقيق الذي سيطيح لا محالة بأسماء وازنة في عالم العقار و مستثمرين و سياسيين بطنجة تطوان وعمالة المضيق الفنيدق .