البوليساريو تزعم اعتقال 19 مغربيا بالصحراء بتهمة ترويج المخدرات و أسماؤهم تفضح مناوراتها (اللائحة)
أخبارنا المغربية - خاص
ادعت جبهة البوليساريو الانفصالية، اعتقالها ل 19 مغربيا بمبرر ترويجهم للمخدرات، مبرزة أن ميليشياتها اعتقلت المغاربة المذكورين في منطقة شرق الجدار الأمني المغربي بالصحراء المغربية، مهددة إياهم بالسلاح، كما صادرت سيارتهم.
و تحصل موقع " أخبارنا " على لائحة بأسماء المعتقلين ال 19 ، حيث يعتقد من خلال اسمائهم العائلية أنهم ينتمون للجبهة الانفصالية التي تلجأ لمثل هذه المناورات بهدف التستر على فضائح تورطها في تجارة المخدرات الصلبة وتجارة السلاح.
و تقوم الجبهة الانفصالية بتوجيه اتهامات للمغرب بين الفينة و الاخرى بترويج المخدرات في المنطقة، غير أن الحقيقة هي أن المملكة كانت وراء حملة تمشيطية أخيرا في الصحراء، لمحاربة المهربين وتجار المخدرات والإرهابيين، الذين يتلقون الدعم من ميليشيات الجبهة والجيش الجزائري.
قائمة المعتقلين
1) ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻟﻐﻀﺎﻑ
2) ﻛﺮﺯﻳﺰﻱ ﻋﻮﻳﻨﻴﺘﺎ
3) ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﺪﻳﺪ ﻓﻴﻨﺎ
4) ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻳﻬﺎﻥ
5) ﺧﻠﻴﻬﻦ ﺳﻮﻳﻠﻢ
6) ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﻟﺤﺴﻦ
7) ﺷﻜﻴﻚ ﻣﺮﻛﻮﺩ
8) ﺑﻴﻔﺘﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ
9) ﺍﺣﻨﻴﻦ ......
10) ﺍﺳﺮﺍﺭ .....
11) ﺍﻭﺑﻨﺎﻋﻠﻲ .....
12) ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ
13) ﺑﻮﺣﺪﻭﺩ .....
14) ﺯﻭﺍﻳﻜﻲ ﻋﻤﺎﺭ
15) ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴﻴﻦ
16) ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﻛﻴﻨﻲ
17) ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩﻱ ﺳﺎﻟﻢ
18) ﻟﻜﺮﺍﻣﺰ ﻳﻮﺳﻒ
19) ﻛﺠﺎﺕ ﻳﺎﺳﻴﻦ
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