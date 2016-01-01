قبيل مسيرة 20 يوليوز، انباء عن انخفاض في صبيب الأنترنيت و قطعه في بعض المناطق بالحسيمة

أخبارنا المغربية

قبيل انطلاق المسيرة الإحتجاجية المزمع تنظيمها اليوم الخميس 20 يوليوز، لاحظ العديد من ساكنة مدينة الحسيمة انخفاضا كبيرا في صبيب الأنترنيت الأرضي و المحمول.

و عبرت الساكنة عن سخطها للتشويش على الانترنيت، متهمين شركات الاتصالات بالمغرب بالانخراط في التضييق على المسيرة و ذلك عبر قطع الأنترنيت والتشويش على خطوط الهواتف.

و تعذر على ساكنة الحسيمة التواصل مع أهلهم وذويهم وكذا قضاء أغراضهم والإطلاع على المستجدات والاخبار على المواقع الإلكترونية، فضلا عن تعذر الولوج للعديد من الخدمات التي تستوجب الربط بالانترنت.