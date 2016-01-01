تارودانت : سيدة تضرم النار في نفسها لهذا السبب

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أفادت السلطات المحلية بإقليم تارودانت أن سيدة، تبلغ من العمر 30 سنة، أقدمت، اليوم الخميس، على إضرام النار في نفسها، بدوار المريبات جماعة سيدي بورجا، حيث تم نقلها إلى المستشفى الإقليمي بتارودانت لتلقي العلاجات الضرورية، ليتقرر نقلها بعد ذلك، عبر المروحية التابعة لوزارة الصحة، إلى المستشفى الإقليمي بمراكش.

وحسب المعطيات الأولية فإن المعنية بالأمر أقدمت على هذا الفعل لعرقلة تنفيذ قرار قضائي لإفراغ المنزل الذي كانت تقطن به.