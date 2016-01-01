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انطلاق مسيرة 20 يوليوز و قوات الأمن تُواجهها بالقنابل المسيلة للدموع ( صور)

بواسطة أخبارنا المغربية 36 دقيقة مضت
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انطلاق مسيرة 20 يوليوز و قوات الأمن تُواجهها بالقنابل المسيلة للدموع ( صور)

أخبارنا المغربية : متابعة

كشفت مصادر محلية من الحسيمة، أن مسيرات متفرقة انطلقت قبل قليل في عدد من الأحياء المجاورة لساحة محمد السادس المعروفة بساحة الشهداء.

و أوضحت أن قوات الأمن واجهت إحدى التجمعات بالقرب من مسجد غينيا بإطلاق قنابل مسيلة للدموع بعد تلاوتها لقرار المنع .

و أدى تفريق المتظاهرين جراء استعمال الغازات المسيلة للدموع، الى اصابة عدد منهم بجروح واختناقات.

و تشهد بعض الازقة بالحسيمة مطاردات متواصلة  بين الأمن والنشطاء الذين لا يتجاوز عددهم حتى الآن بضع مئات فقط.

هذا ، و أقفلت كل المحلات والمقاهي أبوابها، وتعيش المدينة حالة استنفار كبرى في هذه الاثناء.

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