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محكمة سلا تقول كلمتها في قضية القاصرات "الداعشيات" و هذه هي الأحكام الصادرة في حقهن

بواسطة أخبارنا المغربية ــ و م ع 44 دقيقة مضت
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محكمة سلا تقول كلمتها في قضية القاصرات "الداعشيات" و هذه هي الأحكام الصادرة في حقهن

أخبارنا المغربية 

 قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، بأحكام تراوحت بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا في حق سبع قاصرات توبعن من أجل قضايا لها علاقة بالارهاب.

وقضت المحكمة في حق المتهمة الرئيسية بخمس سنوات سجنا نافذا، وبأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل واحدة من ثلاث متهمات، وبثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحدة من متهمتين اثنتين، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق متهمة واحدة.

وتوبعت هؤلاء المتهمات القاصرات من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والاشادة بأفعال تكون جريمة ارهابية".

وكانت المصالح الأمنية قد تمكنت من تفكيك خلية إرهابية مكونة من عشر نساء، سبع قاصرات وثلاث راشدات، تم فصل ملفهن، كن يخططن للقيام بأعمال تخريبية داخل المملكة.

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