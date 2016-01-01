السيبة... مطايفة خايبة بين شبان استعملت فيها الأسلحة البيضاء ومواطنون يفرون من المكان ويستنجدون بالأمن
أخبارنا المغربية ــ حميد الصالحي
علمت "أخبارنا" أن خلافا وقع ليلة الأربعاء الخميس بين شبان بالمدار السياحي لبني ملال وبالضبط بالمنطقة المسماة "لفريكو" ، حيث تطور الخلاف إلى عراك عنيف بين الطرفين استعملت فيه الأسلحة البيضاء ، وهو ما اضطر المواطنين الذين كانوا يستمتعون بالبرودة إلى الفرار من المكان .
وحلت بعين المكان سيارة للنجدة للأمن الوطني ، حيث تم توقيف عدد كبير من المتعاركين ، وتم اقتيادهم إلى مخفر الشرطة للاستماع إليهم في محاضر رسمية.
مواطنون طالبوا والي الأمن ببني ملال ومعه السلطات المحلية بتأمين المكان وتعزيزه بتواجد المزيد من العناصر الأمنية والقوات المساعدة ، لاسيما وأن النقطة سياحية و تعتبر قبلة للزوار من داخل وخارج بني ملال ، وملاذا للجميع للاحتماء من الحرارة المفرطة ، وهو ما يجعل الملاليين يطلقون عليه اسم "لفريكو" بسبب برودة الجو التي تميزه.
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