فيديو صادم... دركيون يخاطرون بحياتهم وسط سيل من الحجارة والعصي وينقذون لصا من موت محقق على يد أصحاب "شرع اليد"
أخبارنا المغربية - جمال مايس
يتم تداول فيديو خطير وصادم قيل أن أحداثه وقعت أمس ، يوثق كيف أنقذت عناصر الدرك الملكي بمنطقة هرمومو بصفرو في السوق الأسبوعي لصا من موت محقق وخطفته بقتالية من أيادي أصحاب "شرع اليد" .
الغريب أن أسراب المواطنين هاجمت اللص وكادت تقتله بالحجارة والعصي ، ولم يسلم أيضا رجال الدرك الملكي الذين تلقوا وابلا من الحجارة وبدى أحدهم وكأنه أصيب في رأسه ، وبالرغم من الخطر الكبير الذي كان يحدق بهم استماتوا في إنقاذ اللص وخاطروا بحياتهم في سبيل فرض القانون واحترامه وأداء واجبهم الوطني.
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