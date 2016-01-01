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فيديو صادم... دركيون يخاطرون بحياتهم وسط سيل من الحجارة والعصي وينقذون لصا من موت محقق على يد أصحاب "شرع اليد"

بواسطة أخبارنا المغربية 31 دقيقة مضت
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فيديو صادم... دركيون يخاطرون بحياتهم وسط سيل من الحجارة والعصي وينقذون لصا من موت محقق على يد أصحاب "شرع اليد"

أخبارنا المغربية - جمال مايس 

يتم تداول فيديو خطير وصادم قيل أن أحداثه وقعت أمس ، يوثق كيف أنقذت عناصر الدرك الملكي بمنطقة هرمومو بصفرو  في السوق الأسبوعي  لصا من موت محقق وخطفته بقتالية من أيادي أصحاب "شرع اليد" .

الغريب أن أسراب المواطنين هاجمت اللص وكادت تقتله بالحجارة والعصي ، ولم يسلم أيضا رجال الدرك الملكي الذين تلقوا وابلا من الحجارة وبدى أحدهم وكأنه أصيب في رأسه ، وبالرغم من الخطر الكبير الذي كان يحدق بهم استماتوا في إنقاذ اللص وخاطروا بحياتهم في سبيل فرض القانون واحترامه وأداء واجبهم الوطني.

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