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هكذا كلفت قبلة شاباً مغربياً سنتين حبساً

بواسطة أخبارنا المغربية دقيقة واحدة مضت
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هكذا كلفت قبلة شاباً مغربياً سنتين حبساً

أخبارنا المغربية 

قضت  محكمة جنايات فاس ، بإدانة شاب مغربي بسنة حبساً نافذاً، وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، بعدما متعته بظروف التخفيف لانعدام سوابقه القضائية.

وآخذت المحكمة الشاب المغربي بجناية "هتك العرض بالعنف" طبقاً للفصل 485 من القانون الجنائي المغربي، والتي تتراوح عقوبتها ما بين خمس وعشر سنوات سجنًا نافذًا.

و تابعت صحيفة أخبار اليوم، أن التحريات التي أنجزها المحققون في هذه القضية المثيرة، أظهرت أن الشاب المغربي التقى سائحة أجنبية بمدخل "باب بوجلود" التاريخي، ووقع تعارف بينهما، حيث رافقها في جولة ما بين دروب وفضاءات المدينة العتيقة، قبل أن تطلب منه السائحة الصينية إيصالها في نهاية الجولة إلى رياض سياحي تقيم فيه، وعند بلوغها الوجهة المقصودة، بادر الشاب، الذي أعجب بالفتاة الصينية وانبهر بجمالها ورشاقة جسدها، إلى تقبيلها على خدها ليس أكثر.

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