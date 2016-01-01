سلطات الحسيمة تكشف حقيقة وفاة متظاهر بمسيرة 20 يوليوز

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أفادت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة أن الأشخاص الثلاثة (عنصران من القوات العمومية ومواطن) الذين تم نقلهم في حالة خطيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بواسطة طائرة طبية إلى المستشفى العسكري بالرباط، يوجدون، عكس ما تم الترويج له، في حالة صحية مستقرة ويخضعون للعلاجات الطبية الضرورية.

وأفادت سلطات الإقليم، في بلاغ لها صباح اليوم الجمعة، أن شخصا يوجد في حالة غيبوبة، تظهر عليه حسب المعطيات الأولية إصابة على مستوى الرأس بسبب الرشق بالحجارة، تم نقله في ظروف غامضة، مساء أمس الخميس، لمستشفى محمد الخامس بالحسيمة لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما أكدت أن عنصرا من الدرك الملكي وعنصرا من الأمن الوطني، يوجدان في حالة خطيرة تقرر نقلهما من مستشفى محمد الخامس بالحسيمة، حيث يتلقيان الإسعافات الضرورية إلى مستشفى بالرباط.