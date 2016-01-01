عاجل : إدانة الكرطومي و شريكه بأحكام ثقيلة عقب اتهامهما لمسؤولين بينهم قضاة

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

أفادت مصادر إعلامية متطابقة أن المحكمة الابتدائية الزجرية ، أدانت صبيحة اليوم الجمعة عادل الكرطومي المتابعة بتهم " إهانة الضابطة القضائية ، و التبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها ، و النصب و المشاركة "، بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 4000 درهم ، و بنفس العقوبة الحبسية لشريكه عادل لبداحي ، مع أدائهما لتعويض مالي لفائدة المطالبين بالحق المدني من الجمعيات القضائية قدره 15 مليون سنتيم.

و كان المدانان قد عملا معا على نشر أشرطة " فيديوهات " عبر مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك و يوتيوب " ، اتهما فيها مسؤولين بينهم قضاة وإعلاميين بتهم لم يتمكنا خلال جلسات المحاكمة إثباتها بالحجج والدلائل .