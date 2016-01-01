مقتل شابين مغربيين بإيطاليا رميا بالرصاص

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

أفادت وسائل إعلام إيطالية صبيحة اليوم أن مصالح الدرك الإيطالي " الكربنييري " عثرت ليلة أمس الخميس بإحدى الغابات المتواجدة ببلدة "باريانو" على جثتين ، اتضح بعد كشف رفع بصماتهما أنهما مغربيين، الأول يبلغ من العمر 25 سنة ، و الثاني 22 سنة قتلا رميا برصاص.

هذا و قد رجحت المصالح الأمنية أن يكون سبب مقتل الشابين المغربيين ، تصفية حسابات بينهما و بين عصابة تتاجر في المخدرات ، و هو الطرح الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية المحلية نقلا عن محققين في الملف.