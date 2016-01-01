مقتل شابين مغربيين بإيطاليا رميا بالرصاص
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
أفادت وسائل إعلام إيطالية صبيحة اليوم أن مصالح الدرك الإيطالي " الكربنييري " عثرت ليلة أمس الخميس بإحدى الغابات المتواجدة ببلدة "باريانو" على جثتين ، اتضح بعد كشف رفع بصماتهما أنهما مغربيين، الأول يبلغ من العمر 25 سنة ، و الثاني 22 سنة قتلا رميا برصاص.
هذا و قد رجحت المصالح الأمنية أن يكون سبب مقتل الشابين المغربيين ، تصفية حسابات بينهما و بين عصابة تتاجر في المخدرات ، و هو الطرح الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية المحلية نقلا عن محققين في الملف.
شاشة أخبارنا
من مسيرة 20 يوليوز .. رجل أمن يثير السخرية على الفيسبوك بعد ركله لدراجة نارية (فيديو)
أخبارنا المغربية : متابعة موجة سخرية كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارها رجل أمن وهو يقوم بركل دراجة نارية من نوع "سكوتر" مركونة في أحد الشوارع ... تفاصيل أكثر
- بالفيديو...طفلة سويسرية صغيرة ترعب العالم بعد تأكيدها رؤية يوم القيامة وتصف أمورا مذكورة في القرآن
- جدارمية يغامرون بحياتهم و ينقذون شفار من بين أيدي مواطنين أشبعوه ضربا
- بعد اعترافها بإصابتها بمرض خبيث، أبيضار تكشف تفاصيل محنتها الصحية
- فيديو صادم... دركيون يخاطرون بحياتهم وسط سيل من الحجارة والعصي وينقذون لصا من موت محقق على يد أصحاب "شرع اليد"
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟