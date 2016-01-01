حجز أزيد من 10 كيلوغرام من الحشيش داخل حافلة لنقل المسافرين بطانطان وهذه هي التفاصيل
أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي
أفادت مصادر خاصة أن المصالح الأمنية لمدينة طانطان حجزت قبل قليل 10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا كانت مخبأة داخل حقيبة أحد المسافرين على متن حافلة متجهة صوب مدينة العيون.
وجاءت عملية حجز هذه الكمية المهمة من الحشيش بعد إخضاع حافلة للمسافرين قادمة من مدينة مراكش في اتجاه العيون للتفتيش بمدخل مدينة طانطان حيث تبين للعناصر الأمنية وجود شيء غريب داخل حقيبة أحد المسافرين ليتم إفراغها فكانت المفاجأة حينما عثرت الشرطة على أزيد من 10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا مخبأة بإحكام داخلها وجرى تحديد مالكها على الفور وتم توقيفه لوضعه تحت تذابير الحراسة النظرية من أجل استكمال البحث والتحقيق معه حول مصدر هذه الكمية من المخدرات والوجهة التي كانت ستصل إليها.
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