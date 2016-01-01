الرئيسية | حوادث وقضايا | حجز أزيد من 10 كيلوغرام من الحشيش داخل حافلة لنقل المسافرين بطانطان وهذه هي التفاصيل

حجز أزيد من 10 كيلوغرام من الحشيش داخل حافلة لنقل المسافرين بطانطان وهذه هي التفاصيل

بواسطة أخبارنا المغربية 37 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
حجز أزيد من 10 كيلوغرام من الحشيش داخل حافلة لنقل المسافرين بطانطان وهذه هي التفاصيل

 

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

أفادت مصادر خاصة أن المصالح الأمنية لمدينة طانطان حجزت قبل قليل 10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا كانت مخبأة داخل حقيبة أحد المسافرين على متن حافلة متجهة صوب مدينة العيون.

وجاءت عملية حجز هذه الكمية المهمة من الحشيش بعد إخضاع حافلة للمسافرين قادمة من مدينة مراكش في اتجاه العيون للتفتيش بمدخل مدينة طانطان حيث تبين للعناصر الأمنية وجود شيء غريب داخل حقيبة أحد المسافرين ليتم إفراغها فكانت المفاجأة حينما عثرت الشرطة على أزيد من 10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا مخبأة بإحكام داخلها وجرى تحديد مالكها على الفور وتم توقيفه لوضعه تحت تذابير الحراسة النظرية من أجل استكمال البحث والتحقيق معه حول مصدر هذه الكمية من المخدرات والوجهة التي كانت ستصل إليها.

مجموع المشاهدات: 289 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات