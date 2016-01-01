غريب و مثير .. ابتدائية وزان تصدر حكما ضد شخص لا علاقة له بالقضية

أخبارنا المغربية - متابعة

في خبر مثير ، كشفت يومية " المساء " في عددها المزدوج لنهاية الاسبوع، أن ابتدائية مدينة وزان ، أصدرت مؤخرا ، حكما ضد شخص لا علاقة له بالقضية .

و وجد الشخص المذكور نفسه مدانا بحكم في قضية لا صلة له بفصولها، بعدما تسرب الحكم بشكل غير مفهوم إلى ملف قضيته.

ونشر الحكم بموقع المحكمة الابتدائية، في حين أن القضية التي تهمه لا تزال غير محسومة قضائيا منذ 2006، يضيف المصدر.