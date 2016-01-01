شهداء الصهد في استمرار... غرق شاب عشريني وانتشال جثه بعد ثلاثة أيام من البحث

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

علمت " أخبارنا" أن شابا في العشرينيات من عمره لقي مصرعه غرقا بوادي أم الربيع بمنطقة مسغونة باولاد زمام اقليم الفقيه بن صالح .

وكان الضحية يستمتع بالسباحة رفقة زملائه بعيدا عن الحرارة المفرطة التي تشهدها المنطقة ، ليختفي عن الأنظار ، ولتبدأ رحلة البحث عنه في المياه ، وبعد 3 أيام من البحث المتواصل لرجال الوقاية وشباب المنطقة تم العثور على جثته مساء اليوم وانتشالها وإيداعها مستودع الأموات لاخضاعها للتشريح الطبي.

ورغم النداءات والتنبيهات يستمر شهداء الصهد في التساقط واحد تلو الاخر ، حيث عرفت جهة بني ملال غرق أزيد من 8 أشخاص في أقل من شهر .