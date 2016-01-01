رجل أعمال معروف بجهة سوس ماسة يضبط زوجته رفقة خليلها داخل شاحنة وهذا ما وقع
أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي
علمت "أخبارنا المغربية" أن رجل أعمال معروف بجهة سوس ماسة قام بضبط زوجته زوال اليوم الجمعة في وضع حميمي رفقة شخص غريب على متن شاحنة كبيرة بمنطقة "إمي مقورن" التابعة لإقليم اشتوكة ايت بها.
وحسب مصادر خاصة لموقع "أخبارنا المغربية" فإن تفاصيل الحادث تعود إلى حموم شكوك حول تصرفات الزوجة ما دفع الزوج إلى تعقب آثارها قبيل صلاة الجمعة بسيارته خلسة إلى أن إمتطت شاحنة خليلها ليقوم بقطع الطريق أمامهما بسيارته.
ويربط الإتصال بمصالح الدرك الملكي الذين حضروا لعين المكان وإقتادوا المشتبه فيهما إلى المخفر للتحقيق معهما في المنسوب لهما.
ومن جانب آخر كشف مصدر جد مطلع لموقع "أخبارنا المغربية" أن زوج الموقوفة رجل أعمال جد مشهور بمنطقة إشتوكة ايت بها وجهة سوس ماسة يشتغل كمستثمر في مجال العقار والفلاحة وتوزيع الدقيق المدعم وله علاقات نافدة نظرا لقربه من برلماني المنطقة.
شاشة أخبارنا
من مسيرة 20 يوليوز .. رجل أمن يثير السخرية على الفيسبوك بعد ركله لدراجة نارية (فيديو)
أخبارنا المغربية : متابعة موجة سخرية كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارها رجل أمن وهو يقوم بركل دراجة نارية من نوع "سكوتر" مركونة في أحد الشوارع ... تفاصيل أكثر
- جدارمية يغامرون بحياتهم و ينقذون شفار من بين أيدي مواطنين أشبعوه ضربا
- قصة مثيرة لأشهر كوميسر بسوس كان يحارب بارونات المخدرات قبل أن يعتقل بسبب شبكة دولية للمخدرات
- بالفيديو...طفلة سويسرية صغيرة ترعب العالم بعد تأكيدها رؤية يوم القيامة وتصف أمورا مذكورة في القرآن
- بعد اعترافها بإصابتها بمرض خبيث، أبيضار تكشف تفاصيل محنتها الصحية
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟