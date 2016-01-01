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رجل أعمال معروف بجهة سوس ماسة يضبط زوجته رفقة خليلها داخل شاحنة وهذا ما وقع

بواسطة أخبارنا المغربية 3 دقيقة مضت
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رجل أعمال معروف بجهة سوس ماسة يضبط زوجته رفقة خليلها داخل شاحنة وهذا ما وقع

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

علمت "أخبارنا المغربية" أن رجل أعمال معروف بجهة سوس ماسة قام بضبط زوجته زوال اليوم الجمعة في وضع حميمي رفقة شخص غريب على متن شاحنة كبيرة بمنطقة "إمي مقورن" التابعة لإقليم اشتوكة ايت بها.

وحسب مصادر خاصة لموقع "أخبارنا المغربية" فإن تفاصيل الحادث تعود إلى حموم شكوك حول تصرفات الزوجة ما دفع الزوج إلى تعقب آثارها قبيل صلاة الجمعة بسيارته خلسة إلى أن إمتطت شاحنة خليلها ليقوم بقطع الطريق أمامهما بسيارته.

ويربط الإتصال بمصالح الدرك الملكي الذين حضروا لعين المكان وإقتادوا المشتبه فيهما إلى المخفر للتحقيق معهما في المنسوب لهما.

ومن جانب آخر كشف مصدر جد مطلع لموقع "أخبارنا المغربية" أن زوج الموقوفة رجل أعمال جد مشهور بمنطقة إشتوكة ايت بها وجهة سوس ماسة يشتغل كمستثمر في مجال العقار والفلاحة وتوزيع الدقيق المدعم وله علاقات نافدة نظرا لقربه من برلماني المنطقة.

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