الصحافي المصري وائل قنديل ممنوع من دخول المغرب

أخبارنا المغربية - متابعة

منعت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، وائل قنديل، الصحافي المصري في جريدة العربي الجديد، من دخول المغرب مع عائلته، حيث كان مقررا أن يمضي عطلته السنوية في أكادير.

و قالت يومية أخبار اليوم ، أن قنديل فوجئ بسلطات المطار تخبره بأن إسمه موضوع على قائمة الممنوعين من دخول المغرب، دون إعطاء أي تفسيرات لهذا القرار.