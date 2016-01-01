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الصحافي المصري وائل قنديل ممنوع من دخول المغرب

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الصحافي المصري وائل قنديل ممنوع من دخول المغرب

أخبارنا المغربية - متابعة 

منعت وزارة الداخلية،  اليوم الجمعة، وائل قنديل، الصحافي المصري في جريدة العربي الجديد، من دخول المغرب مع عائلته، حيث كان مقررا أن يمضي عطلته السنوية في أكادير.

و قالت يومية أخبار اليوم ، أن قنديل فوجئ بسلطات المطار تخبره بأن إسمه موضوع على قائمة الممنوعين من دخول المغرب، دون إعطاء أي تفسيرات لهذا القرار.

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