هيئات نقابية وحقوقية تدين اعتداء طبيب على ممرضة بمستشفى خريبكة

نورالدين ثلاج من خريبكة

دخلت هيئات نقابية وحقوقية على الخط في ملف تعرض ممرضة (ح ب) بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الحسن التاني بخريبكة لاعتداء من طرف طبيب التخدير و الإنعاش بذات المستشفى، وذلك بإصدار المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بيانا تضامنيا مع الممرضة، يدين من خلاله سلوك الطبيب، مطالبا مدير المستشفى بفتح تحقيق في الواقعة، فيما وقعت ثلاث نقابات في الصحة على بيان مشترك يدين السلوكات المتكررة لهذا الطبيب تجاه الشغيلة الصحية، داعية إدارة المشفى آلى فتح تحقيق في أقرب وقت واتباع المساطر الإدارية لضمان عدم تكرار مثل هذه ااسلوكات ويطالب بمحاسبته.

الهيئات النقابية سبق لها تنظيم وقفة احتجاجية بالمستسفى يوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، استنكرت خلالها تسلط الطبيب وتعنيفه للممرضة، حيث ردد المحتجون شعارات تستهجن الاعتداء على ممرضة من طرف طبيب معروف بسلوكاته العدوانية ضد الممرضات والممرضين.

الطبيب " ف ع"-في تصريح للجريدة- قال إن الممرضة امتنعت عن تقديم المساعدة لطفل في وضع خطير، متحججة بعدم وجود آليات للعمل، في حين تتوفر المستشفى كل لوازم العمل يضيف الطبيب، وهو ما أثار ردة فعله الغاضبة، نافيا أن يكون قد عنفها أو اعتدى عليها.